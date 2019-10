Benevento, Tuia: "In campo con voglia, la rabbia fa fare cose negative"

© foto di PhotoViews

Dopo la vittoria in casa dello Spezia, il Benevento ha avuto di che gioire. E tra i giallorossi che hanno gioito, c'è sicuramente il difensore Alessandro Tuia: "Sono molto felice, il gruppo è alla base di tutto, e noi abbiamo dimostrato ancora una volta che anche chi subentra sa metterci del suo: io sto bene, solo alla prima giornata sono stato fuori, poi ho atteso il momento in panchina e oggi è arrivata l'occasione, che mi ha reso contento. Rabbia? No, ci ho messo solo voglia, tanta, la rabbia non porta a far cose buone. Quello lo fa la voglia di dare un contributo. Ho messo alle spalle la brutta e particolare annata vissuta l'anno scorso, io so solo attendere il momento. La vittoria era fondamentale, prima della prossima gara passeranno 15 giorni, volevamo quindi chiudere in bellezza".

Sul gol che ha deciso il match: "Ho sentito che Andres (Tello, ndr) mi aveva chiamato la palla, ho cercato di metterla e per fortuna è andata bene".