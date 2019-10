© foto di PhotoViews

Alessandro Tuia, dopo il successo contro il Perugia, ha parlato in zona mista: "E' stata una partita molto maschia, ma probabilmente vincere gare del genere dà ancora più soddisfazione - evidenzia Ottopagine.it -. Continuiamo su questa strada con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Potevamo chiudere il primo tempo con un vantaggio maggiore. Poi ti viene in mente la gara con l'Entella dove domini e alla fine subisci il pareggio. L'esperienza ci è servita per portare a casa una gara così difficile. L'arbitro? Non è facile neanche per loro. E' un ruolo difficile, vanno compresi e aiutati".