Brescia, a sei passi dal sogno. È iniziato il countdown

Dopo il 3-0 rifilato alla Salernitana ieri è ufficialmente iniziato il countdown verso la matematica promozione in Serie A. Un traguardo, quello a cui mira Eugenio Corini e tutta la società lombarda, distante appena sei punti.

Se, infatti, il Palermo terzo in classifica dovesse vincere tutte e quattro le gare in programma (Livorno, Spezia, Ascoli e Cittadella) alle Rondinelle basterebbe vincere vincere due delle prossime quattro gare (contro Lecce, Ascoli, Cremonese e Benevento) per festeggiare il ritorno nella massima serie a otto anni dall'ultima partecipazione.

Per questo motivo lo scontro diretto col Lecce al Via del Mare in programma nel prossimo weekend assume un'importanza cruciale. Battere in trasferta la rivale più agguerrita darebbe, anche emotivamente, un segnale importante a tutto il campionato.