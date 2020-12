Brescia, anche il ds Cordone verso l'addio. Cellino vara una mini rivoluzione per la svolta

Non solo Diego Lopez. Il Brescia starebbe pensando a una mini rivoluzione per dare la svolta a questa stagione. Secondo quanto riferito dall'edizione on line del Giornale di Brescia il presidente Cellino starebbe pensando all’esonero del direttore sportivo e team manager Stefano Cordone con Perinetti che potrebbe essere rivestito di maggiori poteri anche se non è escluso che venga affiancato da un nuovo ds.