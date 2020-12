Brescia, Lopez praticamente esonerato. Gasteldello ad interim e poi Dionigi

vedi letture

Il presidente del Brescia Massimo Cellino non si smentisce e si prepara a esonerare il secondo tecnico in questa prima parte di stagione. Diego Lopez, subentrato a Luigi Delneri a ottobre, è infatti stato praticamente sollevato dall’incarico tanto che contro la Cremonese, nel recupero di domani, in panchina a guidare la squadra potrebbe esserci Daniele Gastaldello, per cui verrà chiesta una deroga. Una scelta resa necessaria dalla situazione di Davide Dionigi, prescelto per continuare la stagione alla guida delle Rondinelle. Il tecnico è infatti ancora legato all’Ascoli e prima di firmare con il Brescia dovrà liberarsi dal contratto in essere coi marchigiani.