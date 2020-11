Brescia, contro l'Empoli per esorcizzare il demonio Coppa Italia: gli ottavi mancano da 14 anni

vedi letture

Un Empoli-Brescia, quello di domani, che non sarà valido per il campionato di B affrontato dalle due formazioni, bensì per la Coppa Italia, giunta adesso al quarto turno a eliminazione diretta, che in palio mette la sfida contro il Napoli.

Una sfida che per le Rondinelle segna un miglioramento rispetto alle ultime tre stagioni, dove non erano mai andate oltre il secondo turno, ma che serve anche per riscrivere una storia che in Coppa non vede fortuna per i lombardi: gli ottavi di finale, infatti, mancano da ben 14 anni. Allora, ironia della sorte, il Brescia si regalò gli ottavi battendo il Cagliari di... patron Massimo Cellino.

Da li in poi poche gioie: ma si sa, la storia può sempre esser diversa...