Il Brescia rimane capolista. Le Rondinelle pareggiano al 92' con Tremolada nel big match contro il Palermo. A fine gara interviene l'allenatore dei lombardi, Eugenio Corini: "Per noi è un grande punto contro la squadra più accreditata per vincere il campionato. E' stata una partita sofferta contro una squadra molto fisica. Sembrava una partita indirizzata verso uno 0-0, poi loro sono stati bravissimi in quel calcio d'angolo, noi abbiamo avuto qualche occasione e Tremolada è stato bravissimo a trovare quel gol. Per noi il pareggio vale tanto: ho visto da fuori cosa significa portare entusiasmo in questo stadio", riporta ForzaPalermo.it