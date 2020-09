Brescia, Delneri: "Testa giusta per giocare ogni 3 giorni, sarà campionato anomalo"

Conferenza stampa di presentazione in casa Brescia, con mister Luigi Delneri che ha parlato alla stampa. Tanti i temi toccati dall'allenatore, anche quello sul campionato che attende le Rondinelle: "La B non è mai finita, ci sono tante squadre neopromosse che spesso lottano. È un campionato molto intenso, ma anche la qualità può fare la differenza. il Brescia può avere le qualità per fare la differenza, non bisogna mai abbattersi, c'è sempre tempo per rientrare, devi fare attenzione. Bisogna avere la testa giusta per giocare ogni tre giorni, sarà un campionato anomalo. Se i tempi sono questi cercheremo di adattarci".