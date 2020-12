Brescia, Dionigi: "Vittoria importante contro un avversario tosto. Sono felice per i ragazzi"

Dopo il successo esterno sul campo della SPAL, il tecnico del Brescia Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa: "Vittoria importante contro un avversario tosto. Sono felice per i ragazzi che in settimana, durante gli allenamenti, mi stanno dando tutto. Il loro vantaggio era immeritato perché dopo i primi venti minuti non hanno fatto molto altro e abbiamo giocato praticamente solo noi. Soddisfatto di tutto, anche degli ingressi dalla panchina: Ayé ha servito l'assist a Bjarnason e avrei voluto avesse fatto gol lui per quanto si impegna. Donnarumma? Con Alfredo parlo tutti i giorni e so cosa vuol dire non giocare: lo ripeto, con Ernesto possono darci grandi soddisfazioni, ma ci vuole tempo per tutto".