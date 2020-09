Brescia, idea islandese per l'attacco: Fridjonsson dell'Aalesunds

vedi letture

Il Brescia guarda in Islanda per rinforzare il proprio reparto offensivo nella prossima stagione. L’obiettivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, è Holmbert Aaron Fridjonsson, classe ‘93, attualmente in forza all’Aalesunds in Norvegia con cui ha segnato 11 reti in 14 partite. Il giocatore islandese è in scadenza di contratto a dicembre.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, oltre Van de Looi, piacciono molto anche Jakub Labojko dello Slask Wroclaw e Christos Donis ex Panathinaikos, con il primo che sembra essere molto vicino allo sbarco in Italia.