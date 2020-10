Fridjonsson si presenta a Brescia: "Voglio riportare il club dove merita: in Serie A"

vedi letture

Arrivano le prime parole da calciatore del Brescia di Holmbert Aron Fridjonsson, attaccante prelevato dall'Aelesunds: “Ho scelto Brescia perché è un Club prestigioso e in cui hanno giocato diversi calciatori e icone di questo sport - si legge sul sito ufficiale delle Rondinelle -. Fin dall’inizio tutti hanno mostrato molto interesse nei miei confronti e penso sia un orgoglio: voglio riportare le Rondinelle dove meritano di stare, ossia in Serie A. Da sempre ho come punto di riferimento Cristiano Ronaldo, non solo per quello che fa in campo, ma anche per il modo in cui cura il corpo e ogni dettaglio. In Italia direi che il centravanti per eccellenza è stato Christian Vieri e l’ho seguito per tanto tempo, ma come dimenticare Luca Toni? Bomber formidabile. Nell’ultima stagione ho fatto tanti gol e voglio ripetermi anche in Italia: l’importante è integrarsi bene e lavorerò duro per farlo al più presto e segnare reti pesanti per il Brescia. Sono sicuro di poter dare una mano al raggiungimento degli obiettivi!”