Brescia, il nuovo Pirlo piace all'estero: Tonali sul taccuino bavarese

Il prossimo 8 maggio diventerà maggiorenne, ma le buone prestazioni maturate con la maglia del Brescia gli hanno permesso di conquistare le attenzioni di grandi club dopo aver mosso i primi passi in Serie B. Sandro Tonali attende però la grande occasione senza fretta, con la pazienza del giovane talento che sa di non dover bruciarsi e di trovare un ambiente congeniale alle sue caratteristiche tecniche e morali.

Nonostante il forte interesse della Serie A (tra cui Inter e Juventus) e non solo, perché il 'nuovo Pirlo' è già seguito all'estero. Proprio per questo il Bayern Monaco ha visionato la gara tra le Nazionali Under 19 di Grecia e Italia, sfida disputata a Lignano Sabbiadoro nella quale il talento delle rondinelle è entrato in campo al minuto 73.

Pochi istanti di gioco per continuare il suo percorso di crescita, con la dirigenza del Brescia consapevole di avere in casa un potenziale campione del domani. Da far crescere però senza fretta, perché a nemmeno 18 anni Tonali ha il dovere di maturare senza pressione e il diritto di sbagliare. Senza pregiudicare il suo avvenire che, viste le premesse, potrebbe vederlo calcare grandi palcoscenici.