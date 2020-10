Brescia-Virtus Entella 2-2, le pagelle: De Luca e Mancosu decidono il match, Ayé ancora in gol

Brescia - Virtus Entella 2-2

Marcatori: 61' Mangraviti (B), 75' De Luca (B), 86' Ayé (B), 93' rig. Mancosu (B)

BRESCIA

Joronen 6 - Si fa sentire, cerca di chiamare ogni marcatura possibile. Non viene impegnato moltissimo, ma quando i palloni spiovono dalle sue parti risponde sempre presente. Può fare poco sulle due reti subite.

Sabelli 6,5 - Quando affonda diventa sempre pericoloso. Un paio di giocate personali, è un attaccante aggiunto: in alcuni casi è impreciso, ma indubbiamente rimane un giocatore top per quanto riguarda la categoria.

Papetti 6 - Gestisce bene le varie giocate difensive, non si fa mai trovare impreparato. L'errore sul gol di De Luca sporca una buona prestazione, mezzo voto in meno anche se gioca con personalità.

Mangraviti 7 - In area di rigore ha il killer instinct di un attaccante: palla lasciata lì, girata e gol a sbloccare il punteggio. Bene anche in difesa, in un paio di interventi diventa decisivo.

Mateju 5 - Un po' troppo insicuro, col passare dei minuti la timidezza diventa un problema: De Col affonda con costanza e continuità, lui non riesce a gestire mai le giocate degli ospiti. Bene sulla sponda del gol di Ayé, ma poi si fa espellere nel momento chiave.

Bisoli 6 - Si dispera sul piattone sprecato al 29', ma come al solito non si risparmia mai: tanti palloni intercettati, quando trova spazio affonda. (Dal 78' Labojko 6 - Buon impatto sulla sfida, si muove molto bene e fa densità in mezzo al campo).

Van de Looi 6,5 - Inizia col freno a mano tirato e si abbassa troppo per iniziare il palleggio. Con il passare dei minuti prende in mano il pallino del gioco e inizia a smistare palloni come sa fare.

Dessena 5,5 - Lopez gli chiede tanta corsa e sacrificio, lui esegue ma sbaglia troppo: tanta leggerezza nelle giocate, sbaglia diverso palloni in uscita.

Spalek 5,5 - Si muove tanto e mette in mostra la solita generosità, ma inizia male il secondo tempo: perde spesso palla, soprattutto in zone pericolose del campo. (Dal 57' Ndoj 6 - Non sfrutta la palla gol che gli capita in area, ma a ogni modo ha un buon impatto sulla sfida).

Jagiello 6 - Si vede poco in mezzo al campo, ma è già entrato nei meccanismi: dietro le punte viene cercato spesso dai compagni e riesce sempre a creare situazioni pericolose, come in occasione del gol. (Dal 69' Ghezzi 6 - Corsa e spinta, si allarga spesso sulla destra e affonda come fa Sabelli).

Ayé 7 - Sponde, giocate e 90' da attaccante vero: trova anche il gol nel momento più importante della sfida, non si tira mai indietro. Dopo essersi sbloccato è praticamente rinato.

VIRTUS ENTELLA

Borra 6 - Può fare poco sul gol di Mangraviti, per il resto della partita non subisce moltissimi tiri verso la porta. C'è sempre, soprattutto nei momenti confusi della sfida.

Pellizzer 6 - L'esperienza in cadetteria gli permette di reggere bene il reparto. Un paio di sbavature in disimpegno, ma nel complesso porta a casa una buona prestazione.

Poli 5,5 - Nei primi 70' di gioco non commette molti errori, ma nel finale non riesce a tenere bene gli inserimenti degli avversari. Può e deve fare sicuramente meglio.

Chiosa 5,5 - Come i due compagni di reparto riesce a tenere bene le giocate dei padroni di casa, poi soffre i cross e i palloni tagliati: ha qualche responsabilità su Mateju, lo lascia saltare in area senza ostacolarlo.

De Col 6,5 - Diventa una spina nel fianco. Spinge sempre con costanza, appena ha lo spazio prova il cross in area: Mateju lo tiene a fatica, lui non si tira mai indietro.

Crimi 6 - Diga davanti la difesa, ci mette sempre la gamba: con le buone o con le cattive riesce a portare a casa una prestazione più che sufficiente.

Paolucci 5,5 - Un pochino in ombra, perde un paio di palloni soprattutto nel primo tempo. Non riesce quasi mai a trovare le misure giuste, entra poco nel vivo del gioco.

Brescianini 6 - Spesso si abbassa per costruire gioco, ma nella lotta continua a centrocampo perde un po' troppi palloni. Nulla da dire per quanto riguarda il sacrificio, non si tira mai indietro. (Dal 59' Mazzocco 6 - Buon ingresso in campo, quando trova spazio prova sempre l'affondo).

Costa 6 - Spinge di meno rispetto al compagno di reparto, dà una mano ai difensori quando il Brescia attacca. Qualche calcione rifilato nella lotta a centrocampo, ma nulla di particolarmente grave.

Petrovic 6 - Fa reparto da solo e viene ammonito per simulazione, ma il replay conferma la spinta. Tanto sacrificio, ma poca pericolisità in zona gol. (Dal 70' Mancosu 7 - Entra e spacca la partita: cross in area e rigore decisivo trasformato senza problemi. In 20' decide il match).

Brunori 6 - Non dà mai punti di riferimento. Si muove bene soprattutto sul fronte offensivo, mette spesso in difficoltà Mateju. Esce dopo un paio di giocate da rivedere. (Dal 58' De Luca 7,5 - Sta bene e si vede appena mette piede in campo. Prima un paio di brividi, poi il gol dell'1-1: quando entra in campo crea sempre pericoli).

