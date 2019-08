Caligara: "A Venezia puntano sui giovani, è per me la piazza ideale"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Tra i nuovi volti del Venezia, c'è il centrocampista Fabrizio Caligara, che ha parlato ai canali ufficiali del club:

“Ho fatto sei anni di settore giovanile alla Juventus, club grazie al quale ho potuto esordire in Champions League al Camp Nou contro il Barcellona. Successivamente sono passato al Cagliari e nel corso della passata stagione sono andato all’Olbia dove a causa di infortuni ho iniziato a giocare con regolarità solo da marzo. Ora sto benissimo, ho completamente recuperato da tutti gli infortuni e sono pronto per mettermi a disposizione di mister Dionisi. Mi ritengo un giocatore duttile, posso giocare in tutte le posizioni di centrocampo, a seconda delle esigenze del mister. Qui a Venezia ho trovato un’ottima società, che punta sui giovani, quindi per me questa è una condizione ideale. La preparazione sta procedendo bene, stiamo lavorando ogni giorno per arrivare pronti all’inizio del campionato. La Serie B è molto competitiva, con giocatori molto forti, è una categoria che mi piace e sono convinto che faremo un bel campionato".