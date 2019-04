© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazioni di Lorenzo Pasciuti dopo Carpi-Padova 2-1:

“Abbiamo vinto con il cuore, ce l’abbiamo messa tutta fino all’ultimo e oggi siamo riusciti a vincere questa partita importante. Era già successo altre volte di giocare bene e dare tutto ma non eravamo riusciti a vincere. È un’annata un po’ così, ma proveremo a salvarci fino alla fine”.

“L’assist per Arrighini? Ho rubato palla a Pulzetti e con la coda dell’occhio ho visto che Arrighini era libero e l’ho servito di esterno”.

“L’espulsione di Palermo? Ho sbagliato, non dovevo lasciare la squadra in dieci. Ci tengo alla salvezza, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i tifosi per andare avanti insieme”.

“Il contratto in scadenza? Ho sempre detto che avrei dato il 100% per il Carpi e lo farò fino a quando potrò farlo. Lo devo a tutti perchè sono qui da dieci anni”.