Il Bari neopromosso in Serie C continua a monitorare il mercato e non mancano gli obiettivi importanti. Il mirino è su Fabrizio Poli, attualmente in forza al Carpi, che ha giocato 31 partite e 3 gol segnati in Serie B anche se il club è poi retrocesso nella terza serie. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.