© foto di Federico Gaetano

Se vorrà avere qualche chance in più di salvarsi il Carpi deve assolutamente ritrovare le reti dei suoi attaccanti che finora hanno segnato con il contagocce. Arrighini, Vano – in forza ai biancorossi dall’estate – Cissé e Marsura – arrivati a gennaio – hanno infatti messo assieme appena cinque reti: due per i primi, con Arrighini che però non segna su azione dallo scorso 22 settembre, e uno per l’ex Venezia, mentre l’ex Hellas è ancora a secco. Poco, troppo poco, per puntare alla salvezza visto che nelle ultime nove gare servirebbero almeno cinque vittorie – tante quante nelle prime 27 giornate – e per conquistare i tre punti serve che l’attacco si svegli e trascini la squadra. Le statistiche non aiutano certo Castori (solo un gol su azione da parte degli attaccanti nelle ultime 12 gare) che sta cercando soluzioni per riaccendere la fiammella e provare l’impossibile.