Secondo quanto riferisce la Gazzetta di Modena, in casa Carpi si lavora ad un possibile scambio con la Juventus U23. Alla dirigenza romagnola infatti piace Dario Del Fabro, difensore centrale di proprietà dei bianconeri ma parcheggiato in prestito alla Cremonese, laddove però non trova spazio. Possibile dunque un suo dirottamento verso il Carpi, con l'attaccante Benjamin Mokulu che a quel punto farebbe il percorso inverso.