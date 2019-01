© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Carpi nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio per Tomasz Kupisz, centrocampista classe ‘90, in uscita dall’Ascoli. Lo riporta Il Resto del Carlino spiegando che la Cremonese al momento è in netto vantaggio per l’acquisto del calciatore polacco.