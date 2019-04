Carretta: "Dobbiamo far vedere chi è la Cremonese, obiettivo playoff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Cremonese Mirko Carretta ha commentato ai microfoni di DAZN il successo prezioso sul campo del Cittadella: "Sono uno che si fa apprezzare come uomo diciamo".

Anche come giocatore, raccontiamo il tuo gol.

"Ho rivisto la seconda giornata a Palermo. Lì sbagliai e presi traversa, ora ho deciso di superare il portiere".

Primo gol?

"E' importante. Non avevo segnato quest'anno, non vedevo l'ora di sbloccarmi. Finalmente è arrivato a fine stagione. Adesso arriva il bello".

Obiettivo playoff?

"Sì. Da oggi in poi il nostro obiettivo sono i playoff. Ci siamo allontanati dalla zona calda, da adesso in poi dobbiamo pensare a quell'obiettivo pensando però sempre gara dopo gara".

Campionato vario per la Cremonese.

"Non abbiamo mai fatto vedere il nostro vero valore, che questo attuale. Capitano quelle stagioni dove non riesci a le aspettative. Ora mancano quattro partite e dobbiamo far vedere chi è la Cremonese".

L'esultanza?

"Siamo un bel gruppo. Non vedevano l'ora anche loro che segnassi perché sapevano quanto stessi soffrendo. Appena ho segnato sono venuti a colpirmi di schiaffetti amichevoli".