ufficiale Sudtirol, ceduto a titolo definitivo Mirko Carretta alla Casertana

L’FC Südtirol comunica di aver ceduto alla società Casertana Football Club -beneficiaria della finestra di mercato allargata- a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Carretta.

L’attaccante 32enne era approdato in biancorosso nell’estate dello scorso anno, reduce da cinque stagioni di fila in Serie B, rispettivamente con le maglie di Ternana, Cremonese, Cosenza e Perugia. Complessivamente vanta 172 gare tra i cadetti con 19 reti e 17 assist e 164 in C con 26 reti e 14 assist. Con l’FC Südtirol ha disputato 21 gare, con una rete e un assist.