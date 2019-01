Catania, Lo Monaco: "Matera latitante, C falcidiata da angherie"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ai microfoni di TuttoC.com ha analizzato la gara fantasma di questa sera che gli etnei non disputeranno al "Massimino", vista l'assenza del Matera: "Considerata la situazione pregressa, la mancata disputa del match era prevedibile sotto tanti aspetti. Però la situazione in C è figlia degli sfaceli combinati in estate e che hanno riguardato sia il campionato farsa in Serie B, checché ne dica Balata, sia la C che è stata falcidiata con ogni angheria. Non ultima la vicenda fideiussioni: inopinatamente il commissario Fabbricini ha concesso ai club senza polizza in regola altri 28 giorni per sistemare la propria posizione, il tutto a campionato in corso: non poteva e non doveva farlo. E quindi ci sta che, adesso, ci ritroviamo società come Pro Piacenza e Matera ancora in piedi. Questa situazione non può portare altro, alla fine del campionato, che alla scomparsa di qualche altro club. E purtroppo non si tratta di novità in Lega Pro".

Luci accese al "Massimino", steward sugli spalti e spese varie. Eppure sarebbe bastata una piccola nota ufficiale per evitare la farsa di stasera.

"Una società con i problemi del Matera dimostra una latitanza notevole. È vero che sarebbe bastata una comunicazione e noi non ci saremmo messi in moto. Ma c'è da aspettarselo da chi evidentemente, in qualche modo, ha già deposto le armi ma che purtroppo dovrà finire il campionato".

Di positivo c'è che non giocherete il turno infrasettimanale.

"Non so quanto sia positiva come cosa. Non ci avrebbe fatto male giocare dopo la sconfitta di domenica. Però prendiamo atto della situazione e stasera staremo a vedere quello che succederà sugli altri campi".