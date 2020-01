Cerci posta un referto medico, la Salernitana lo multa: è crisi

Un rapporto che appare rotto, con una frattura anche insanabile: il vero amore tra Alessio Cerci e la Salernitana non pare mai essere sbocciato, tanto che, come emerso anche recentemente, il club vorrebbe trovare una soluzione per liberare lo slot in rosa occupato dall'attaccante. La risoluzione del contratto appare la soluzione più percorribile, ma niente è ancora certo.

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i campani hanno proposto una multa pari al 25% di una retribuzione mensile per il classe '87, dopo che lo stesso, lo scorso 19 dicembre, aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto di un recente referto medico attraverso il quale voleva fare chiarezza circa le sue condizioni fisiche. Per la Salernitana, questa sarebbe una violazione del regolamento interno, e da qui la richiesta della sanzione pecuniaria, decisa ieri al termine di un incontro tra la proprietà e l’avvocato Gentile. Ora la questione passa nelle mani del Collegio Arbitrale della Lega B, che a giorni si pronuncerà sulla vicenda.