© foto di Andrea Rosito

Il Cesena per rinforzare il proprio attacco ha scelto di puntare su Doudou Mangni, classe ‘93 in forza al Catanzaro, anche se bisognerà attendere la FIGC. Al momento della cessione del giocatore al club calabrese infatti l’Atalanta ha mantenuto il diritto di riacquisto del cartellino che al momento blocca un possibile trasferimento di Mangni al Cesena. Come riporta il Corriere Romagna sta alla Federcalcio fare chiarezza su questa situazione con i tre club interessati, oltre al calciatore, che restano così in attesa di capire se il trasferimento potrà andare a buon fine.