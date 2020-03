Chievo, Aglietti: "Bene per 60 minuti, la strada è quella giusta"

vedi letture

Al termine della sfida contro l'Ascoli, terminata con il punteggio di 1-1, ha parlato il tecnico del Chievo Aglietti.

Comincia con un pareggio l’avventura di Alfredo Aglietti alla guida del Chievo, che ha concluso sull’1-1 la trasferta di Ascoli. Queste le dichiarazioni rilasciate a fine gara dal tecnico, riportate da Picenotime.it: “Sono molto soddisfatto per i primi 60 minuti. La squadra ha giocato con personalità e palla a terra. Il gol è nato da una situazione che avevamo provato in allenamento, con Giaccherini che si muoveva dentro le linee. Per 60 minuti ho visto un buon Chievo, che deve fare molto più ma la strada giusta è quella. Poi l’Ascoli ha cominciato a spingere e ha messo dentro la seconda punta fisica, che noi abbiamo sofferto. Questo fattore, sommato alla stanchezza, alla lucidità che è venuta a mancare e anche alla mancanza di personalità nel rallentare la loro pressione, ha fatto sì che ci chiudessimo nella nostra area e non riuscissimo più a ripartire. Davvero un peccato, perché c’erano gli spazi per chiudere la gara. Come esordio sono soddisfatto, ma un po’ di rammarico per il pareggio c’è. Dovevamo mettere in conto il campo pensante e la disperazione dell’Ascoli nel cercare il pareggio. Con più freddezza in certi frangenti, la partita l’avremmo portata a casa con qualche contropiede più ficcante. In due/tre giorni non è facile cambiare registro, ma devo ringraziare i ragazzi perché si sono applicati e hanno fatto quello che gli avevo chiesto. C’era un po’ di scoramento alla fine perché non siamo riusciti a vincere, ma credo che la strada vista nel primo tempo, con la squadra che gioca con personalità e verticalizzazioni, sia quella giusta. Dobbiamo migliorare nella qualità, nei tempi e in certi frangenti nella compattezza, perché non dobbiamo mai perdere compattezza e ordine. Difficile chiedere di più a questa squadra per questa partita”.