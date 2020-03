Chievo, Aglietti: "Contento per la vittoria, grande disponibilità dei ragazzi"

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Chievo Aglietti dopo il successo casalingo contro il Cosenza.

Primi tre punti per Alfredo Aglietti alla guida del Chievo. Il tecnico gialloblù, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 al Bentegodi contro il Cosenza, ha commentato la sfida tramite i canali ufficiali del club veronese.

Mister, aveva chiesto i tre punti per rimanere agganciati alle prime posizioni. Ha ottenuto la prima vittoria: è soddisfatto?

“Sono soddisfatto, perché in questo momento così difficile pensare al calcio e giocare non è semplice. Sono parole scontate, ma alla fine non è scontato vincere. Sono molto contento, perché i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene nel possesso, anche se a livello tecnico abbiamo sbagliato tanti palloni. Dobbiamo essere più bravi, ma ho visto la voglia e l’atteggiamento giusti. Dovevamo portare a casa la vittoria e l’abbiamo fatto: adesso vediamo quello che succederà da domani in poi”.

Ha riproposto il 4-3-3 visto ad Ascoli. Ci sono stati dei miglioramenti secondo lei?

“Al di là della vittoria che fa guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, è giusto analizzare anche le cose che non sono andate bene e oggi ce ne sono. Però c’è stata disponibilità massima da parte dei ragazzi. Sono contento perché mi hanno accolto bene: sto chiedendo cose diverse e stanno dando tutto per cercare di farle. Qualcosa già si vede, ma è chiaro che dobbiamo migliorare e automatizzare certi meccanismi per i quali ci vuole del tempo. Io sono qui da neanche una settimana: abbiamo totalizzato 4 punti e questo ci permette di lavorare con serenità e fiducia, al di là del fatto che dobbiamo migliorare assolutamente”.

Aveva chiesto i gol degli attaccanti: su tre reti nelle ultime due gare, due di Djordjevic e una di Meggiorini.

“Sono molto contento di questo, perché la miglior medicina per ogni attaccante è il gol. Su tre gol che abbiamo fatto, sono arrivati tutti dagli attaccanti. Djordjevic è tanto che non segnava: sono molto contento per noi e per lui, così prende fiducia. Ha fatto una buona gara, poi era giusto fargli tirare il fiato per le tre gare in una settimana. E’ entrato Meggiorini e lo ha fatto molto bene: questi sono giocatori importanti e, se ritrovano la loro autostima, ci possono dare una grande mano”.