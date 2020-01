Al termine della sfida vinta contro il Perugia è intervenuto l’attaccante del Chievo Samir Ceter, in gol nel match: “Grazie a Dio ho fatto una bellissima partita, ho aiutato i miei compagni e penso che abbiamo meritato di vincere. Ora spero di poter continuare così. Abbiamo giocato bene, sono entrato e ho fatto le cose giuste. Alla fine penso che abbiamo fatto tutti molto bene. Siamo stati sempre in partita, abbiamo avuto un momento in cui il Perugia ha giocato bene, ma il secondo tempo abbiamo fatto le cose giuste per vincere. Il gol? È il primo con la maglia del Chievo, lo sognavo da molto tempo e alla fine l’ho trovato. Devo continuare a lavorare, penso di poter fare anche di più”.