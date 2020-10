Chievo-Cosenza 2-0, le pagelle: Leverbe gladiatorio, Semper saracinesca. Gliozzi in ombra

Le pagelle di Chievo-Cosenza, match vinto dai veneti per 2-0.

CHIEVO-COSENZA 2-0

Marcatori: 42’ rig. Leverbe, 85’ Garritano

CHIEVO

Semper 7 – Tra i protagonisti assoluti del match, soprattutto nella ripresa. Con il Chievo avanti 1-0, nega il gol a Bittante con un intervento prodigioso per poi ripetersi nel finale su Bahlouli.

Mogos 6 – Sempre di aiuto alla fase offensiva, sia a livello di cross che con le sue ormai famose rimesse laterali.

Leverbe 7,5 – Una delle migliori prove offerte dal difensore da quando è al Chievo. Oltre a trasformare con freddezza il rigore del vantaggio, non perde praticamente mai i duelli con gli attaccanti avversari.

Gigliotti 6,5 – Molto attento in fase difensiva, con diverse chiusure degne di nota. Si fa vedere anche in avanti.

Renzetti 6 – Non mancano, come al solito, le sue discese sulla corsia di sinistra terminante talvolta con interessanti cross in area. (Dal 92’ Cotali s.v.)

Ciciretti 5,5 – Le sue qualità tecniche non si sposano alla perfezione con un match in cui serve più la sciabola del fioretto. Fatica ad emergere. (Dal 61’ Canotto 6 – Sfiora il 3-0 nel finale, con un diagonale che termina fuori di poco)

Zuelli 6 – Parte con eccessiva timidezza, per poi inserirsi al meglio nella battaglia che va in scena in mezzo al campo.

Palmiero 6,5 – Mette in campo tutta la sua intelligenza tattica, oltre alla sua capacità di adattarsi ad una partita decisamente intensa. Recupera diversi palloni per poi servirlo con precisione alle punte.

Garritano 7 – Non si risparmia nell’arco dei 90 minuti, per poi chiudere la gara con la rete del 2-0. (Dal 92’ Morsay s.v.)

Fabbro 6,5 – Il suo lavoro per la squadra, svariando su tutto il fronte d’attacco e tornando in fase difensiva, è commovente. Esce stremato. (Dal 78’ Margiotta s.v.)

Djordjevic 5,5 – Viene contenuto bene dai difensori del Cosenza, avendo una sola occasione per segnare e non sfruttandola. (Dal 66’ De Luca 6 – Serve a Garritano l’assist per la rete del 2-0)

COSENZA

Falcone 6,5 – Può fare poco sui due gol del Chievo, ma ha comunque il merito di limitare i danni in più occasioni.

Tiritiello 6,5 – Innesca fin dal fischio d’inizio un duello fisico con Djordjevic, che lo vede il più delle volte vincitore. (Dal 76’ Borrelli s.v.)

Idda 6 – Prestazione sufficiente per il centrale difensivo che, soprattutto nella prima parte del match, riesce a limitare al meglio gli assalti del Chievo.

Legittimo 6 – Gioca con grande attenzione, andando maggiormente in difficoltà quando il Chievo cresce in fatto di pericolosità offensiva.

Corsi 5,5 – Non emerge né per la sua spinta sulla destra né in fase di contenimento. (Dal 59’ Vera 6 – Porta un po’ più di coraggio sulla corsia esterna)

Bruccini 5,5 – Davvero esiguo il suo apporto sia in fase di contenimento che a livello di inserimenti offensivi. (Dal 59’ Kone 6 – Entra con ottimo piglio, ringhiando con continuità sui portatori di palla del Chievo)

Sciaudone 6 – Macchia una prova intensa e positiva con il fallo ai danni di fabbro che provoca il rigore.

Bittante 6 – Cresce con il passare dei minuti, sfiorando il gol ad inizio ripresa con un destro al volo respinto miracolosamente da Semper.

Baez 5,5 – Prova a dare qualità tra le linee, ma raramente riesce nel suo intento.

Carretta 6 – Meglio sul piano dei suggerimenti per i compagni di reparto che in fase conclusiva, sia prima che dopo l’intervallo. (Dal 76’ Petre s.v.)

Gliozzi 5 – Non si vede praticamente mai, grazie al grande lavoro che fanno su di lui i difensori gialloblù. (Dal 67’ Bahlouli 6 – Sfiora il gol negli ultimi minuti di gioco)