Chievo, Giaccherini: "Altra occasione persa, sul rigore è andata bene"

Le dichiarazioni di Giaccherini dopo Chievo-Trapani 1-1.

Ennesima chance buttata dal Chievo, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Trapani. Una sfida aperta dal gol di Emanuele Giaccherini, che al fischio finale ha parlato ai microfoni di Dazn.

Emanuele, quanto sei arrabbiato?

“Tanto, perché questa era una partita da vincere. Abbiamo buttato via un’altra occasione, l’ennesima in questo campionato. Però abbiamo affrontato una squadra che non perdeva da febbraio, era in salute. Dobbiamo pensare alla prossima: ancora ci sono 5 partite e dobbiamo rimanere lì”.

Avete creato tante occasioni, ma non le avete concretizzate: un aspetto su cui insiste molto anche il mister Aglietti. Voi vi siete dati una spiegazione?

“In questo momento creiamo tante occasioni ma non concretizziamo: purtroppo ci manca questo. Se tieni la partita sempre in bilico, ci sta che poi prendi gol”.

Il Trapani era in forma, però il Chievo contro le ultime tre sta facendo molta fatica. Su 18 punti disponibili, solo 8 conquistati: come mai?

“Quest’anno abbiamo faticato di più con le squadre di bassa classifica e ci siamo portati questo difetto fino ad oggi. Dobbiamo lavorare e cercare di pensare a vincere la prossima partita”.

In programma le sfide con Cremonese e Juve Stabia: serve un cambio di marcia con le piccole.

“Questo campionato ci ha insegnato che nessuna partita è scontata. Se non approcci bene e non affronti con determinazione ogni partita, rischi di perdere contro qualsiasi squadra”.

Non è andata di destro, però di sinistro te la cavi ancora.

“Mi è andata bene, perché avevo calciato male il rigore. Fortunatamente la palla è rimasta lì ed è andata bene dopo”.