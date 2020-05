Chievo, Giaccherini: "Se riaprono le aziende può farlo anche il calcio. Voglio la Serie A"

Intervista alle colonne del Corriere di Verona per Emanuele Giaccherini, senatore del Chievo Verona, che analizza la possibilità di un ritorno in campo della Serie B: “Come la vedo? Credo che aspettare che tutto si azzeri, a partire dai contagi, significhi aspettare ancora un anno. Dopodiché, ogni decisione che verrà presa, l’accetteremo. Come riapri le aziende penso si possa riaprire anche il calcio. Con tutti i protocolli di sicurezza. E buon senso: quello della responsabilità, gli italiani, hanno dimostrato di averlo. Se si riparte noi saremmo pronti perché abbiamo seguito alla lettera il programma atletico. Per il resto io l’ho sempre detto, voglio tornare in serie A: durante il lockdown ho lavorato forte per essere pronto a cercare quell’obiettivo”.