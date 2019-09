Chievo, Marcolini: "Abbiamo faticato, ma era importante sbloccarci"

il tecnico del Chievo Michele Marcolini ha commentato così la vittoria ottenuta oggi contro il Venezia: “Sono molto contento della prima mia vittoria in Serie B, ha un significato importante perché dopo due partite in cui abbiamo avuto tantissime occasioni oggi siamo andati in vantaggio forse in modo meno meritato rispetto alle prime due partite. Onestamente abbiamo fatto fatica, la partita è stata condizionata dall’espulsione e anche dal gol che abbiamo segnato a fine primo tempo, che ci ha un po’ sbloccati. Esposito mi ha detto che è stato colpito, l’episodio non l’ho visto, non mi va neanche di parlarne. Nelle prime due partite abbiamo raccolto poco rispetto a quanto avevamo fatto, avevamo bisogno di ritrovare un po’ di entusiasmo che avevamo un po’ perso. Ne parlavo prima della gara con Dionisi, vedo un campionato molto difficile e anche dai primi risultati ci sono molte sorprese. Se continueranno non saranno più tali, portare a casa tre punti oggi è un bel passo in avanti. Esposito era l’unico ammonito, ho preferito toglierlo perché non volevo regalare la parità numerica. Garritano era più portato a offendere rispetto a Obi”, riporta Trivenetogoal.it.