Chievo, Marcolini: "Pisa forte, ma spero ci sia stato sprint di entusiasmo"

“Spero che la vittoria ottenuta a Venezia ci dia uno sprint di entusiasmo perché questo ambiente ne ha bisogno. Vogliamo lavorare con serenità e gioia”: esordisce così, nel presentare la gara contro il Pisa, il tecnico del Chievo Verona Michele Marcolini. Che va poi al sodo parlando del prossimo impegno di campionato: "Il Pisa è una squadra forte e organizzata, fisica e ben allenata. Lasciano pochi spazi agli avversari, hanno dei valori buoni e sarà una squadra che darà fastidio a tutti”.

Parlando poi dei suoi: "Obi sabato ha fatto una partita straordinaria, mi piace di più parlare di squadra e di gruppo ma lui era al rientro in partita dopo tanto tempo e ha fatto benissimo, ha dato grande spessore alla sua gara e ne ha tratto beneficio tutta la squadra. Djordjevic? Due reti consecutive gli hanno dato sicuramente grande entusiasmo. I gol non capitano mai per caso, deve continuare a essere affamato, cercare il gol con grande intensità. Loro ci saranno, domani mancheranno Vaisanen, che ha avuto un affaticamento muscolare ieri, Giaccherini e Ceter”.