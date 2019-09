Chievo Verona, Djordjevic al 90': "Buon punto per entrambi"

Filip Djordjevic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara dell'Arechi tra Salernitana e Chievo, conclusasi 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei clivensi Filip Djordjevic, autore del vantaggio veronese: "Il primo tempo abbiamo dominato noi, il secondo loro. La spiegazione? Lo capireno quando analizzeremo la partita al video. Loro hanno giocato bene, è un buon punto per entrambi. Non so neanche se il rigore ci fosse, questo ci ha dato anche un po' di nervosismo, poi siamo riusciti a gestire fino alla fine. Buon punto. Stiamo giocando bene, secondo me meritiamo di più. Speriamo di vincere la prossima in casa e riacquistare fiducia".