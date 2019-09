Chievo Verona, Marcolini: "Applaudo i ragazzi per il gioco espresso"

Fonte: tggialloblù

"Questo sport è fatto di attimi. Il rigore subito dalla mia squadra poco oltre la mezz'ora di gioco, ha cambiato completamente gli equilibri della gara. Ho cercato di fare dei cambiamenti che hanno limitato l'azione degli avversari". Così alla fine del match contro la Salernitana (1-1), il mister del Chievo, Michele Marcolini. Prosegue l'allenatore: "Nella ripresa è stato davvero difficile per noi contenere i padroni di casa, a cui devo fare i complimenti. Ci sono stati davvero superiori in possesso palla e qualità. Nel primo tempo però non abbiamo giocato male. E' stata la classica gara dalle due facce. Non era facile giocare qui a Salerno. L'ambiente come si sa è caldissimo. Applaudo i ragazzi per il gioco espresso nel primo tempo, per le occasioni create e per la mentalità con cui sono venuti qui a giocarsela".