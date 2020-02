vedi letture

Chievo Verona-Salernitana, le formazioni ufficiali: tra i clivensi c'è Meggiorini

Prossimo al via l’ultimo match della 24^ giornata del campionato di Serie B.

Alle ore 21:00, allo stadio “Bentegodi”, si affronteranno infatti Chievo Verona e Salernitana, con una partita che può essere cruciale per il futuro del tecnico clivense Michele Marcolini.

Proprio il mister gialloblù, per l’occasione ha optato per il 4-3-1-2, con l’importante presenza di Meggiorini in avanti con Djordjevic; nei tre di centrocampo spazio a Garritano, preferito a Esposito, mentre l’altra novità è in difesa, dove Frey vince il ballottaggio con Dickmann. Sul versante opposto, Ventura non abbandona il 3-5-2 nonostante le diverse indicazioni che potevano esserci state in settimana, e inserisce il recuperato Kiyine sull’out sinistro di centrocampo, con Cicirelli sull’out opposto per far rifiatare Lombardi; in avanti, con Djuric certo del posto, nuova fiducia a Gondo, che sbaraglia la concorrenza di Giannetti e Jallow.

Le formazioni ufficiali:

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicirelli, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo, Djuric.