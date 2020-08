ChievoVerona-Empoli, i convocati di Marino: out Gazzola, rientra Fantacci

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell’Empoli Marino per la sfida di domani contro il ChievoVerona valida per il primo turno dei play off di Serie B. Rispetto alla gara col Livorno assente Gazzola in difesa, mentre rientra Fantacci a centrocampo. Questa la lista completa:

Portieri: Branduani, Brignoli, Perucchini

Difensori: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta, Viti

Centrocampisti: Bandinelli, Fantacci, Frattesi, Henderson, Ricci, Zurkowski

Attaccanti: Bajrami, Ciciretti, La Mantia, Mancuso, Moreo, Tutino