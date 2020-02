vedi letture

ChievoVerona, Marcolini: "Sfida tra me e Ventura? No, tutti noi affrontiamo la Salernitana"

Monday night per il Chievo Verona, che sarà impegnato lunedì contro la Salernitana. E' però tempo di conferenza stampa, con mister Michele Marcolini che traccia un punto della situazione, partendo dal tema caldo di giornata, le condizioni di Riccardo Meggiorini: "Meggiorini sta abbastanza bene, oggi ha fatto tutto con la squadra ma lo valutiamo domani, anche se le sensazioni sono abbastanza positive. Schierarlo titolare? Vediamo, se sta bene si. I giocatori sono definiti importanti quando lasciano traccia nelle proprie squadre, e lui lo è, anche dal punto di vista dinamico, non solo realizzativo. Chiaro che il gol va comunque trovato, serve buttarla dentro, senza piangersi addosso per quello che è stato: pensiamo solo a scendere in campo con la necessità di vincere, perché dobbiamo scrollarci di dosso questo andamento altalenante che non soddisfa noi per primi".

Andando poi al campionato: "La classifica verso l'alto sembra si stia iniziando a spezzare, ma la B ha sempre dimostrato che gli orizzonti si spaccano in poco tempo, ma in zona playoff le squadre si stanno mostrando sempre più costanti".

Sul match contro i campani: "Ventura è un mister molto preparato, ha dato sempre un'identità importante alla propria squadra, curando molto i dettaglia: alla Nazionale ci è arrivato per meriti, per quello che ha dimostrato. Andremo quindi ad affrontare un certo tipo di squadra, ma a prescindere da tutto affrontiamo appunto la Salernitana, no Ventura: non è Marcolini-Ventura, ma Chievo-Salernitana".