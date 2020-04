Cittadella, Diaw: "In caso di ripresa sarà un torneo diverso. Gare in estate più dure"

Ospite delle colonne de Il Gazzettino Davide Diaw, attaccante del Cittadella, ha raccontato il suo isolamento domiciliare e la sua posizione in merito all’eventuale ripresa del campionato cadetto: “Io sono ottimista per natura, il calcio non morirà mai. È giusto relegarlo in secondo piano rispetto alla salute, ma un Paese come l’Italia, che mangia calcio dalla mattina alla sera, vive di questo sport. Vorrei finire la stagione dando ancora il meglio di me stesso, ma se si dovesse ripartire sarebbe un altro torneo. Dopo due mesi di inattività si azzera tutto”.

Sul possibile calendario estivo della gare poi precisa: “Sarebbe ancora più dura giocare con il caldo: qualcuno dice che scendere in campo di sera aiuterebbe, ma le serate di agosto non sono fresche e porteresti i giocatori allo stremo delle forze”.