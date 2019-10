Cittadella, Diaw: "L'importante era venire qua per provare a vincere"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Ha segnato, grazie all'assist di Vrioni, la rete del 2-0 che ha consegnato al Cittadella un'importante vittoria sul campo della Cremonese. Salito a quota 5 gol in campionato, il bomber granata Davide Diaw a fine partita ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi:

"Il segreto è il lavoro, siamo partiti male, nonostante avessimo lavorato bene in ritiro, ma siamo riusciti a riprenderci impegnandoci nelle due settimane di sosta dopo le prime due giornate. Dobbiamo continuare su questa strada. Il mister vuole che diamo sempre il 200% ed è giusto così. Dice che devo essere più cattivo ed ha ragione, ho avuto almeno altre due occasioni da gol, poi alla fine è stato bravo Vrioni a darmi il pallone da spingere in porta."

Ci sono tanti volti nuovi nel Cittadella, come vi state trovando? "Dobbiamo lavorare per fare quello che chiede il mister, perché essendoci tanti giocatori nuovi non è facile. Siamo sulla strada giusta, ma il bello viene adesso.

Oggi siamo stati bravi a partire forte, come volevamo. Siamo stati bravi e fortunati a trovare subito il gol, e poi a continuare a combattere su tutti i palloni. Quando sono rimasti in 10 per loro si è complicata un po' la partita, forse potevamo chiuderla prima, ma l'importante era venire qua per provare a vincere, lo abbiamo fatto e siamo contenti. Sapevamo che la Cremonese gioca molto sull'intensità e sulle ripartenze, sapevamo che dovevamo andare ad aggredirli. Ci è riuscito bene tutto, trovando il gol, abbiamo fatto una buona gara anche se dobbiamo imparare a chiudere prima le partite, perché c'è sempre la possibilità che su una palla sporca o un calcio d'angolo si possa subire gol."