Cittadella-Frosinone, le pagelle: Ogunseye decisivo, Ciano impalpabile

vedi letture

Cittadella-Frosinone 1-0

Marcatori: 46' Ogunseye

CITTADELLA

Kastrati 6,5 - Inoperoso o quasi fino al 93' quando toglie dall'incrocio una sforbiciata di Salvi.

Vita 6,5 - Entrambe le fasi fatte con raziocinio. Gioca davvero una buona partita.

Perticone 7 - Insuperabile. Non viene mai saltato.

Adorni 7 - Pericoloso nei corner d'attacco, irreprensibile dietro. Partita ottima.

Donnarumma 6,5- Tanti cross interessanti e spinta costante..

Proia 6,5 - Un gol sfiorato e tanta corsa. Match importante. (dall'83' Gargiulo s.v.)

Iori 6.5 - Buona regia e grande leadership. Non sbaglia quasi nulla

Branca 6,5 - Primo tempo sontuoso. Dai suoi piedi arrivano pericoli costanti. Stanco nella ripresa.

D'Urso 6 - Si muove bene tra le linee senza dare mai punti di riferimento. (dal 69' Rosafio 6 - Entra e dà una mano importante)

Ogunseye 6,5 - Un gol facile e un paio di occasioni sventate da Bardi. Decisivo.

Tsadjout 7 - Due traverse, un paio di parate di Bardi e tanta sfortuna. Lui aveva fatto tutto alla grande. (dall 83' Tavernelli s.v.)

FROSINONE

Bardi 7,5 - Subisce un gol ma fa almeno 4-5 parate decisive.

Szymiński 5 - Soffre la forza fisica dei due avanti del Cittadella.

Salvi 5,5 - Non una partita perfetta in difesa. Mezzo punto in più per la sforbiciata stupenda a tempo scaduto con Kastrati che vola e gli strozza in gola l'urlo del gol.

Curado 5 - Soffre anche lui la velocità di Tsadjout e la potenza di Ogunseye.

Beghetto 5 - Non spinge perché ben contenuto dal diretto avversario. (dal 69' Tribuzzi 5,5 - Non incide nei 20 minuti più per recupero che gli concede Nesta)

Maiello 5 - Non trova mai le geometrie giuste. In difficoltà come il resto dei compagni. (dal 79' Gori s.v.)

Rohden 5 - Non ripete la bella prestazione di sabato. Spento e forse stanco. (dal 69' Tabanelli 6 - Entra con voglia ma non basta).

Carraro 5 - Anche lui poco lucido. Preso sempre in mezzo dai pariruolo avversari.

Zampano 5,5 - Qualche bella discesa e un paio di cross non sfruttati dai compagni.

Ciano 4 - Lontano parente del calciatore sempre decisivo. Tocca pochissimi palloni e mai in zone importanti.

Parzyszek 4,5 - Un colpo di testa a lato e poco altro. Spento anche lui questa sera.