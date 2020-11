Cittadella, Maniero: "Una giornata storta può capitare. Contro l'Empoli dobbiamo riprenderci"

Il portiere del Cittadella Luca Maniero intervistato dal Mattino di Padova ha parlato della sfida contro l’Empoli in cui la squadra è chiamata alla riscossa dopo la sconfitta contro il Pescara: “Capisco che dall’esterno possano essere sembrati errori banali, ma ci sono momenti in cui una lettura sbagliata, basata su una questione di attimi, può costare molto, specie in un ruolo come il mio. - continua Maniero – Abbiamo approfittato della pausa di campionato per rimettere a posto le cose che non sono andate. Una giornata storta può capitare, ma l’importante è trarne una lezione per fare in modo di non ripeterli. Quella sconfitta ci mostra come basta poco per rovinare quanto di buono stai facendo, ma io sono convinto che faremo una grande partita e che ci riprenderemo”.