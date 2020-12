Cittadella, Musso: "Lecce squadra forte, faccio i complimenti ai nostri ragazzi"

vedi letture

Il pareggio conquistato al termine di 90 minuti molto combattuti contro il Lecce lascia soddisfazione in casa Cittadella, dove la squadra è alle prese con molte defezioni a causa del Covid-19, compresa quella di mister Venturato. Al termine della partita il collaboratore tecnico Roberto Musso ha commentato la prestazione dei veneti:

“È stata una buonissima partita - riporta Trivenetogoal.it -, devo fare i complimenti ai ragazzi perché si sono allenati benissimo negli ultimi giorni. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha giocato sulle ripartenza. Forse meritavamo qualcosa di più dopo un ottimo secondo tempo. Loro ci hanno messo in difficoltà in campo aperto, sono una squadra forte. Un pari contro il Lecce è sempre buono, ma per quello che si è visto in campo meritavamo forse qualcosa in più. Ripartiamo subito da domani pensando a Chiavari."

Sulle condizioni di Tsadjout, uscito nel primo tempo per infortunio:

"A Tsadjout si è indurito il flessore e abbiamo deciso di toglierlo, quello di D’Urso è stato un cambio tecnico."

Sulle difficoltà nel preparare una partita con tanti elementi indisponibili, compreso l'allenatore:

"Ci siamo sentiti con Venturato, con Gorini e col direttore, abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi si sono dimostrati ancora una volta grandissimi professionisti".