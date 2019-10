© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cittadella con un comunicato sul proprio sito ha reso note le condizioni di due suoi giocatori infortunatosi nelle scorse settimana: Mario Gargiulo e Michael De Marchi. Questa la nota del club veneto:

Mario Gargiulo: Operato al menisco del ginocchio sinistro questa mattina presso il Policlinico San Giorgio di Pordenone. L’intervento, durato un’ora circa e perfettamente riuscito, è stato eseguito dal medico sociale e ortopedico del Cittadella Dott. Roberto Bordin.

Qualche giorno di riposo e poi via alla riabilitazione per il centrocampista granata.

Michael De Marchi: Dimesso a inizio settimana dall’Ospedale Borgo Roma di Verona, anche l’attaccante granata inizierà un programma riabilitativo per recuperare dalla distorsione alla colonna cervicale.

In bocca al lupo e buon lavoro ragazzi, ci vediamo presto in campo!