Cittadella, Proia: "Stiamo crescendo tutti insieme. Non era facile vincere"

Federico Proia, centrocampista del Cittadella, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del successo per 3-0 sulla Juve Stabia: "Volevamo questa vittoria, abbiamo lavorato tanto e bene per conquistarla. Speriamo di migliorarci ogni sabato, stiamo crescendo tutti insieme: ci siamo messi un obiettivo in testa e lavoriamo tutti i giorni per quello. Non era facile, dopo il primo gol abbiamo cercato di raddoppiare fin da subito ma ce l'abbiamo fatta solo nel secondo tempo. Quello di quest'anno è un campionato particolare, c'è da restare sempre sul pezzo e da continuare a guardarsi sia avanti che indietro per evitare di perdere punti. Dedico il gol alla mia famiglia arrivata da Roma, alla mia ragazza e a tutti coloro che mi sono vicini".