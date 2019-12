Cittadella - Salernitana, i convocati di Ventura: non c'è Cerci

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cittadella e Salernitana. Rispetto alle precedenti partite si registrano piacevoli problemi di abbondanza per l'allenatore che, soprattutto a centrocampo, disporrà di diverse soluzioni. Importanti i recuperi di Jaroszynski, Firenze e Giannetti che avevano saltato la sfida contro l'Ascoli per un brutto attacco influenzale. Nessun problema per Lamin Jallow: la dirigenza ha specificato che le notizie di un infortunio al ginocchio non corrispondevano alla realtà dei fatti e oggi il gambiano è stato provato tra i titolari in coppia con Milan Djuric. A sorpresa c'è anche il polacco Dziczek, desideroso di passare rapidamente da oggetto misterioso a calciatore determinante. Out Alessio Cerci (nella foto) stavolta per una botta rimediata in allenamento. Il talento ex Torino è la vera delusione di questo girone d'andata: appena 52 minuti e nessuna presenza da titolare. Restano a casa anche Mantovani, Heurtaux (che però sta meglio e potrebbe esserci col Crotone) e Odjer. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszyński, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.