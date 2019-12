Cittadella-Salernitana, le formazioni ufficiali: Ventura cambia l'attacco

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Tutto come da attese per il Cittadella, col tecnico Venturato che propone un undici molto diverso rispetto a quello visto in Coppa Italia contro la Fiorentina (confermati soltanto gli intoccabili Perticone e Iori). Nella Salernitana, Ventura ritrova Migliorini che va al centro della difesa e Jaroszynski subito titolare. Novità in attacco: tandem Djuric-Giannetti.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D'Urso; Diaw, Rosafio. Allenatore: Roberto Venturato.

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Djuric, Giannetti. Allenatore: Gian Piero Ventura.