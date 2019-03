© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby Cittadella-Padova prende la parola il centrocampista della formazione di Roberto Venturato, Andrea Schenetti. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “A Foggia sarebbe servito probabilmente più coraggio nei minuti finali, quando avremmo dovuto tenere il baricentro più alto. Credo sia stata una partita comunque positiva sotto diversi punti di vista. Mi aspettavo il cambio sulla panchina del Padova, non stavano andando bene e ci poteva stare l’esonero di Bisoli. Per loro sicuramente è una partita importantissima, hanno bisogno di punti assoluto e avranno le loro motivazioni, ma anche noi stiamo inseguendo un obiettivo altrettanto importante. Vincerà chi avrà più fame e più motivazioni. Pensavo che sarebbe potuto essere un campionato molto equilibrato, il margine di errore è molto ridotto con 19 squadre. Abbiamo fatto 10 punti in 4 partite, eppure siamo ancora lì a ridosso. Con 19 squadre non si può sbagliare nulla, la settimana di riposo onestamente non piace a nessuno, sarebbe stato meglio che il numero fosse stato pari”