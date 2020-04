Cittadella, Stanco: "Se ripartiremo, proveremo a giocare un finale di stagione importante"

"Se riusciremo a ripartire proveremo a regalare a tutti un finale di stagione importante".

Come riferisce trivenetogoal.it, è questa la promessa che, dalle colonne de Il Mattino di Padova, fa Francesco Stancocorona. L'attaccante del Cittadella prosegue poi: "I protocolli di sicurezza? Sarà molto complicato seguirli, perché non tutti hanno Milanello o Appiano Gentile a cui potersi appoggiare, ma, se e quando ci sarà data la possibilità di tornare in campo, ritengo che tutte le società proveranno in ogni modo a farlo. È vero che oggi pensare al calcio è difficile, ma io credo che possa anche essere un modo di dare speranza alla gente".