Cittadella, torna in auge Moncini. Ma la SPAL vuole monetizzare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere Veneto in casa Cittadella c’è stato un importante ritorno di fiamma, che non si è mai spenta, per Gabriele Moncini. L’attaccante è in uscita dalla SPAL, dove ha trovato poco spazio, e il club veneto sarebbe pronto a riaccoglierlo dopo le ottime prestazioni della seconda parte della passata stagione. L’unico ostacolo è che gli estensi vorrebbero far cassa con la cessione del classe ‘96. Su Moncini c’è anche il Benevento, anche se Moncini tornerebbe volentieri in granata.