Cittadella, Venturato: "Bel segnale, possiamo essere molto competitivi"

Il Cittadella vince 2-0 contro la Cremonese. A fine gara in sala stampa interviene il tecnico dei veneti, Roberto Venturato. Ecco quanto evidenziato da Triveneto Goal: "Stiamo lavorando con grande attenzione, abbiamo margini miglioramento importanti per tenere la squadra più corta e fare ancora meglio di quanto abbiamo fatto. Ci siamo dati un bel segnale, penso che la strada sia quella giusta. Dobbiamo pensare a lavorare per arrivare ad essere in condizione e mantenere ritmo per più tempo. Credo di avere un gruppo di giocatori importanti e di qualità. Possiamo essere competitivi".